'In Wassenaar broeit er ook onderhuids niets meer'

Het waren ‘loodzware’ maanden. Voordat Charlie Aptroot er fysiek last van zou krijgen, stopt hij als burgemeester van Wassenaar. ‘Mijn vrouw is blij.’

Twee gemeenteraden, twee collegevergaderingen, tal van afspraken. Die duo-burgemeestersbaan is zelfs workaholic Charlie Aptroot teveel geworden. Vanaf januari legt hij het waarnemend burgemeesterschap van Wassenaar neer, zo maakte deze krant gisteren bekend. Een baan die hij sinds begin dit jaar vervulde naast zijn werk als burgemeester van Zoetermeer. Een echte aanleiding om in Wassenaar te stoppen was er volgens hem niet. ,,In de loop van het jaar is het me steeds zwaarder gaan vallen. Nee, er was geen fysiek ongemak, maar ik wil dat moment wel voor zijn.’’

Gedonder

Aptroot vindt dat hij Wassenaar goed achterlaat. ,,Er is geen gedonder meer in de politiek. Er is rust en stabiliteit.’’ Heeft hij niet het gevoel dat er onderhuids nog het een en ander broeit? ,,Nee, volgens mij loopt het echt goed.’’

Tevreden is hij ook over de ‘koers’ die de gemeente heeft ingezet voor de toekomst. ,,De begroting is structureel op orde. En we zijn hard op weg naar een gezamenlijke organisatie met Voorschoten.’’

Praten over Voorschoten, betekent altijd weer praten over een fusie. Maar ook nu houdt Aptroot zich op de vlakte. ,,De discussie over een fusie moet nog worden gevoerd. Daarin komen allerlei argumenten voorbij die ik nu misschien helemaal niet ken. Pas als alle standpunten zijn uitgewisseld kan je zelf pas een positie innemen. Nu is dat echt nog te vroeg.’’

Ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen doet hij een stapje terug. ,,Dat is een zeer intensieve periode, waarin je als burgemeester een erg belangrijke rol hebt. Zo moet je nieuwe wethouders en raadsleden wegwijs maken. Daarvoor is alle aandacht nodig. Die aandacht wil ik dan niet hoeven te verdelen over twee gemeenten.’’

Kleinkinderen

En ja, ook privé heeft Aptroot de afgelopen maanden wel een veer gelaten. ,,Mijn vrouw heeft me in alles gesteund en er ook nooit op aangedrongen om het rustiger aan te doen. Maar het voor haar natuurlijk ook niet leuk dat ik nooit meer thuis was. Daarnaast mis ik de kleinkinderen ook. Ik wil dolgraag meer tijd aan ze besteden.’’