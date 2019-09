In zak en as om luxe woontoren

Op papier is Park Hoog Oostduin een prachtproject. Maar de bouwer van de chique woontorens in het Benoordenhout lijdt inmiddels recordverliezen. En ook bij de aanstaande huurders is het goede gevoel na anderhalf jaar wachten weg. ,,Het is de vraag of we Kerstmis in ons nieuwe appartement kunnen vieren.''