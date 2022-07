In zijn droomwagen Crown Athlete waant Jim zich in Japan

Clubicoon Nicole van Houwelin­gen stopt na 15 jaar bij Inter Rijswijk: ‘Zonder blessure was ik doorgegaan’

Opnieuw neemt de hoofdmacht van Inter Rijswijk afscheid van een clubicoon. Na Kirsten Smith stopt nu ook Nicole van Houwelingen na ruim vijftien seizoenen. ,,De keuze is eigenlijk voor mij gemaakt, anders was ik nog wel even doorgegaan.”

1 juli