Ina raakte zwanger van getrouwde onderduiker: Bevrijdingsbaby John was zijn leven lang op zoek naar vader

Van Deurse bezit maar weinig babyfoto's. Hij toont een kleine afdruk van zijn moeder met hem in haar handen op een balkon aan de Haagse Daguerrestraat. Op een later kiekje staat hij lachend op een bakfiets van de firma Kalff, een schildersbedrijf. En daar is een ansichtkaartje, geadresseerd aan 'de jongeheer Koopmeiners'. Het raakt hem nog steeds. ,,Toen werd ik 1 jaar oud, een tante stuurde me dit.''