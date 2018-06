Inbraak bij Richard de Mos

Bij Richard de Mos is dit weekend ingebroken. Hij was met zijn vriendin een weekendje weg. Bij thuiskomst bleek zijn hele huis overhoop gehaald.

De Mos, die sinds anderhalve week wethouder is in Den Haag, was juist met zijn vriendin er op uit geweest om wat bij te komen van de hectische periode rond de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen. ,,Toen ik thuis kwam, was het rustige gevoel natuurlijk meteen weer verdwenen.''

Nog voor De Mos de voordeur binnenstapte, kreeg hij het idee dat het niet pluis was. De gordijnen waren dichtgetrokken. Deze waren open toen hij vertrok. Binnen bleek de boel compleet overhoop gehaald.

Aan een bovenraam ontdekte De Mos schade. Vermoedelijk zijn de dieven via deze manier binnengekomen. De inbrekers namen onder meer een laptop, tablet, een telefoon en een zonnebril mee. ,,Die telefoon was splinternieuw, die zou ik deze week in gebruik gaan nemen'', baalt hij.

Quote Erg lekker kruip je de eerste nacht erna je bed niet in Richard de Mos

Op de laptop stonden persoonlijke dingen, geen privacygevoelige zaken van de gemeente. ,,En de schriftelijke vragen die ik afgelopen jaren heb gesteld. Maar die zijn toch openbaar'', zegt hij.

De politie is inmiddels langs geweest voor onderzoek en de aangifte is opgenomen.

Veel andere slachtoffers van inbraak voelen zich daarna lange tijd niet veilig in hun eigen woning. ,,Niet dat ik met angst en beven in bed lag, maar erg lekker kruip je de eerste nacht erna je bed niet in'', vindt ook De Mos.