Inbraak toename in Rijswijk: in deze wijken wordt het meest ingebroken

na steekpartij Politie vreest ‘nieuwe geweldda­dig­he­den’ waar jongen (15) zwaarge­wond raakte: noodbevel afgekon­digd

In delen van de Haagse wijk Escamp geldt tot en met vrijdag een noodbevel om te voorkomen dat groepen jongeren bijeen komen. Er wordt gevreesd voor nieuw geweld nadat vorige week een 15-jarige jongen in zijn rug werd gestoken en zwaargewond raakte. De buurtsupermarkt waar dat gebeurde is voor twee weken gesloten. ,,Ik heb Netflix maar opgezegd, want zag het hier allemaal voor mijn neus gebeuren.”

2 januari