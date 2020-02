Inbraken en vernielingen bij auto's aan Guirlande, politie zoekt mannen met pet en parka

Hoofdklasse HBS speelt gelijk en laat kans op koppositie in tweede periode liggen

8:27 HBS is er gisteren niet in geslaagd om goede zaken voor de ranglijst te doen. De ploeg van Bas Steffens, die meedoet in de strijd om de tweede periodetitel, kwam aan de Daal en Bergselaan niet verder dan een matig, doelpuntloos gelijkspel (0-0) tegen Be Quick 1887.