Inbreker betaalt contactloos met uit woning gestolen bankpas

Een kwartier nadat een inbreker in april een bankpas uit een woning aan de Kepplerstraat in Den Haag stal, is al contactloos met de pas betaald. Dit werd vandaag duidelijk in opsporingsprogramma Team West.

De inbraak werd in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 april omstreeks 01.00 uur gepleegd. De voordeur zat niet op het nachtslot, waardoor de inbreker zonder al te veel moeite binnen kon komen. De bewoonster werd wakker van geluid en trof de dief in haar woonkamer aan. Deze vluchtte vervolgens via de gang en de voordeur de woning uit.

De vrouw ontdekte dat de dief haar televisie had willen stelen, deze was namelijk verplaatst. Dit was de inbreker niet gelukt, wel ging hij ervandoor met de afstandsbediening en een bankpas.

Contactloos

De bankpas is een kwartier nadat de inbreker de woning verliet al gebruikt. In een Esso-tankstation aan de Valkenboslaan en in een Texaco-tankstation aan de Laan is de pas gebruikt om contactloos een aantal producten af te rekenen.

De man die de pas gebruikte kwam hierbij duidelijk in beeld dankzij bewakingscamera's. Of hij ook de dief is, is onduidelijk. Mensen die de man herkennen worden opgeroepen om zich te melden bij de politie.