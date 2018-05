Inbreker ruilt spullen voor geld bij slachtoffer

De inbraak vond bij de woning van de studente aan de Stamkartstraat in Den Haag plaats. Rond zes uur ’s ochtends schrok de studente wakker en zag een vreemde man in haar kamer staan. Ze zette het op een schreeuwen en greep de man vast.



Hij had op dat moment een laptop in zijn handen. De vrouw schreeuwde dat ze die terug wilde hebben, maar de man wilde die alleen ruilen als hij geld kreeg. Het enige geld dat de jongedame had was 100 Zwitserse Frank. Dat kreeg hij in zijn handen gedrukt en daarna maakte hij dat hij wegkwam.



Hij klopte kort daarna nog even op haar deur om de ring van de vrouw terug te geven. Ook maakte hij zijn excuses voor de inbraak.



Excuses of niet, hij nam het geld aan en ruilde het buitenlandse geld bij de GWK op Station Hollands Spoor om voor euro’s. Daar is hij op de gevoelige plaat vastgelegd.



