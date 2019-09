Inbreker slaat meerdere ruiten kapot om drank te stelen in winkelcentrum Mariahoeve

Rond 01.00 uur vannacht zagen buurtbewoners die hun hond uitlieten dat iemand aan het inbreken was. Hij forceerde zich door één van de deuren van het winkelcentrum en sloeg daarna ook nog een gat in een ruit van de Gall & Gall. Toen de dienders hem te pakken kregen, had hij meerdere flessen sterke drank bij zich. Het is niet bekend of hij nog meer buit had gemaakt.