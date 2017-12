Inbreker wordt op heterdaad betrapt en slaat op de vlucht

De verdachte vluchtte per fiets via de Populierenlaan in de richting van de Sir Winston Churchillaan. Het gaat om een getinte man met een geschatte leeftijd tussen de 17 en 25 jaar. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en heeft een slank postuur. De man droeg een zwarte trui met capuchon en een donkere jas. Hij had een rode boodschappentas bij zich.