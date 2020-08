Inbrekers op heterdaad gepakt in Vogelwijk

Het verhaal van een joods meisje (9) uit Gouda, die zielsal­leen haar dood tegemoet ging in de gaskamer

Een Joods meisje van 9 jaar uit Gouda dook in 1942 alleen onder bij een dominee uit Zwammerdam, ging een jaar later alleen naar Westerbork, moest alleen op transport naar Auschwitz en ging alleen haar dood tegemoet in de gaskamer. Paul Beek schreef een boek over Edith Beek, zijn nicht.