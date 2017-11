Inbrekers slaan toe bij Capriole Café tijdens verlovingsweekendje

Het is volgens hem niet 'zomaar' een inbraak. ,,Uit beelden van onze bewakingscamera's blijkt dat ze met z'n drieën waren. Ze hebben een vrachtwagen met de laadklep pal voor de ingang geparkeerd. Eenmaal binnen zijn ze doelbewust aan de slag te gaan. Zonder daarbij oog te hebben voor laptops of andere elektronica. Het was ze echt om de espressomachines te doen.'' Ultee mag in 'het kader van het onderzoek' niet zeggen of het alarm heeft gefunctioneerd.



Het ontvreemden van de machines ging met veel geweld. ,,Een aantal apparaten is echt speciaal voor ons pand ontworpen. Ze zijn allemaal van de muur gerukt. Een apparaat hebben ze laten vallen, dat is kapot. Door al het geweld, zijn de waterleidingen gesprongen. Daardoor stond de hele zaak blank. Het plafond van de keuken is daardoor bijvoorbeeld zwaar beschadigd.''



Het is Ultee een raadsel wat de dieven met de specialistische apparaten willen. ,,Via onze Facebook-groepen hebben we bijna alle barista's van Nederland al op de hoogte gesteld. Met foto's en serienummers van de machines. Het wordt heel lastig om die dingen hier nog professioneel te gaan gebruiken. ''



In alle hectiek is het Ultee overigens wel gelukt om zijn vriend ten huwelijk te vragen. ,,En gelukkig zij hij 'ja','' zegt Ultee. ,,Maar het moest tussen allerlei vervelende telefoontjes door. We zijn daarna ook maar meteen terug naar Nederland gevlogen. De lol was er natuurlijk wel vanaf. ''