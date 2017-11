Inbrekers slaan uitgerekend toe in Weggeefwinkel

Uitgerekend een winkel waar armen gratis spullen kunnen krijgen is vannacht doelwit geworden van inbrekers. Onbekenden namen uit de Weggeefwinkel in Rijswijk een laptop en 30 euro mee.

Nel Hoegen is nog steeds van slag. ,,Een inbraak over de rug van arme mensen,'' zegt het bestuurslid van de winkel. ,,Hoe dom kun je zijn.'' En toch is het precies wat er afgelopen nacht is gebeurd. De avond ervoor had Hoegen nog wat spullen uit de Weggeefwinkel aan de P. van Vlietlaan in een bestelbusje gezet. ,,Om naar de opslag te brengen. ,,Onze winkel is niet zo heel groot.''

Bij het weggaan controleert ze nog extra alle sloten. ,,Een gewoonte. Ook het busje ben ik nog eens nagelopen.'' Dat weerhoudt inbrekers er niet van om in de nacht hun slag te slaan. ,,Vanmorgen werd de inbraak door een van onze medewerkers ontdekt. Een geforceerde deur, een ingeslagen ruit en een opengebroken kluisje. De braakschade is groter dan de buit,'' zegt Hoegen sip.

Gratis

Die buit bestaat uit een laptop en een kasje met wat geld. ,,Ongeveer dertig euro. Geld dat we kregen van onze klanten. Mensen die het niet breed hebben.'' In principe zijn de spullen in de Weggeefwinkel gratis, maar mensen mogen niet ongelimiteerd spullen komen ophalen. ,,Daarom hebben we een puntensysteem. Wie al zijn punten heeft verbruikt, kan alsnog voor een paar euro wat spullen kopen. Dat geld gaat in het kasje.''

Quote De dieven wisten precies waarvoor ze kwamen Nel Hoegen

De spullen in de Weggeefwinkel, zoals kleding en huisraad, zijn giften van donateurs. ,,Voor zover ik het kan zien is daarvan niks meegenomen. De dieven wisten precies waarvoor ze kwamen.''

Naast de braakschade baalt Hoegen nog het meest van de gestolen laptop. ,,Daar stond onze hele administratie op. Gelukkig hebben we nog een back-up. Voorlopig werken we op de laptop van een van de medewerkers. Maar we hopen dat zich snel iemand meldt die toevallig nog een computer over heeft.''