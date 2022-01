Inbrekerswerktuig gevonden in woonwijk, maar van verdachten ontbreekt ieder spoor

Update Ondanks zorgen vooraf beginnen scholen op volle kracht: ‘De test is hoe het over twee weken gaat’

Basisscholen en middelbare scholen hebben over het algemeen een droomstart na een extra lange kerstvakantie. Er zijn bij veel scholen geen extra zieken onder leraren en ook weinig stoeltjes voor leerlingen blijven leeg door ziekmeldingen. Dat blijkt uit een rondgang langs scholen in Den Haag en omgeving. ‘De test is hoe het over twee weken gaat.’

