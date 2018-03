Inburgeraars getrakteerd op avondje schouwburg

Gisteren namen de eerste 50 inburgeraars deel aan het initiatief. Ze zagen de voorstelling Släpstick, variététheater met veel muzikaal vernuft en verwijzingen naar films van Charlie Chaplin, Laurel & Hardy en Buster Keaton. De vijfkoppige Wereldbänd gooide hiermee hoge ogen op het theaterfestival in het Schotse Edinburgh afgelopen zomer. De groep won er – temidden van 4000 internationale theatermakers - de prestigieuze Spirit of the Fringe Award.

Al sinds 12 jaar organiseert de Stichting Stadsgenoten Genieten theateravonden waarbij nieuwe en oude Hagenaars aan elkaar worden gekoppeld. Begeleid door vrijwilligers eten ze eerst met elkaar, bezoeken ze vervolgens de voorstelling en is er na afloop een nazit. ,,Een heel dankbaar project’’, zegt Eric Kahle van de stichting. ,,De mensen die erop af komen hebben vaak de verschrikkelijkste dingen meegemaakt, soms zijn ze letterlijk van Aleppo naar hier komen lopen in de vlucht naar een veilig bestaan. Wat is er mooier om deze mensen een avondje ongestoord te zien lachen en ze in een nieuwe omgeving te brengen waar ze anderen ontmoeten die ze normaal gesproken niet zo snel tegen het lijf lopen. Ook artiesten vinden het geweldig om hieraan mee te werken.’’

Taalbarrière