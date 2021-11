Inburgering van Antoinette vol pijnlijke momenten: ‘Proces werkt niet en is zelfs schadelijk’

video Reuzenpop Amal legde 8000 kilometer te voet af en is nu in Nederland: ‘Ze staat voor schoonheid en kracht’

Ze is tien jaar oud, drieënhalve meter groot en ze loopt in haar eentje van de Turks-Syrische grens naar en door Europa. Een afstand van 8000 kilometer. De reuzepop Little Amal ontmoette in Italië al de paus. Na een bezoek aan Frankrijk, België en Groot-Brittannië kwam ze vandaag aan in Den Haag. Speciaal voor de opening van het nieuwe cultuurpaleis Amare.

15 november