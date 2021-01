Inchecken met telefoon of pinpas? HTM vervangt duizenden kaartlezers in trams en bussen

Ruim 55 kilometer aan kabels, 354 routers en 778 verdeelkastjes zijn in totaal nodig om de 3872 ov-chipkaartlezers in 211 trams en 143 bussen van de HTM te vervangen. Dat het een monsterklus is, staat buiten kijf. HTM is gisteren begonnen met het vervangen van de ov-chipkaartautomaten in Haagse bussen. Daarvoor in de plaats komen fonkelnieuwe apparaten, waarbij het mogelijk is om niet meer enkel met de ov-kaart in te checken. Zo kunnen reizigers bij de nieuwe apparaten inchecken met barcodes, een vervoersbewijs scannen met de telefoon en hun reis aanmelden met een betaalpas of creditcard.