Indisch magazine Pinda* krijgt tweede editie onder naam Pindah, hoofdredacteur stapt op

Het project kreeg 50.000 euro van het ministerie van Volksgezondheid in het kader van de regeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland en was bestemd voor een eenmalige uitgave. ,,Mensen werkten mee voor een habbekrats, geloofden in wat we gingen maken. Het is niet eerlijk om er nu een commercieel blad van te maken. Het geld is niet allemaal terechtgekomen bij schrijvers en fotografen. Dat is iets wat mij stoort’’, zegt Scheldwacht.