Indisch monument dag voor Nationale Indiëherdenking met rode verf beklad

Politie over rellende jeugd: 'Overvolle stranden en korte lontjes’

8:46 Op meerdere plaatsen in het land zijn jongeren aan het rellen geslagen. Ook vannacht in de Schilderswijk in Den Haag was het weer raak. Volgens de politie komt het door een combinatie van vakantie, coronaverveling en de verzengende hitte. ,,Stranden zijn overvol en de lontjes worden wat korter.’’