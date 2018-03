Indonesische gerechten met pure smaken om te koesteren

Sam van Huffel: Magisch om hier te voetballen

12:10 Bij Feyenoord was Sam Larsson de meest besproken man vanwege zijn terugkeer na blessureleed. Bij ADO was dat ook een Sam. Geen miljoenenaankoop, maar een belofte zonder contract. Sam van Huffel zou deze week immers stage lopen in Engeland bij Leicester City, maar gisteravond in de Kuip viel hij na rust in.