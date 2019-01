Indorockband gaat nog één keer spelen in de Zwarte Ruiter

Eeuwig Den HaagIndorockband The Crazy Rockers treedt zondag 27 januari nog één keer op in de Zwarte Ruiter, de plek waar de jongens in 1959 begonnen. ,,We waren zo slecht dat ik me schaamde'', zegt zanger Woody Brunings nu over die begintijd.