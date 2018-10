Indringend portret van Marnix Rueb in documentaire

,,Het cynisme druipt er vanaf'', zegt Robert-Jan Rueb over het werk van zijn broer, de in 2014 overleden striptekenaar Marnix Rueb. In het 70 minuten durende portret dat filmmakers Roel Wijngaards-De Meij en Bart Grimbergen maakten van de geestelijk vader van Haagse Harry komt het beeld naar voren van een kunstenaar die in alles het tegenovergestelde is van het door hem gecreëerde typetje. Harry was het prototype van de oer-Schilderswijker die gekleed in zuurstokkleurig trainingspak ('campingsmoking') en matje in de nek in plat Haags ongezouten zijn mening ventileerde over alles wat hem dwarszat. Marnix Rueb zelf was een stille, bescheiden man, een jongen uit het keurige Benoordenhout, die zijn tekentalent aansprak om zich te ontworstelen aan zijn jeugd.



Bart Grimbergen was een van de vele Hagenaars die in zijn jonge jaren de strips van Haagse Harry verslonden. Jarenlang werkte hij voor het programma Man bijt hond en met Roel Wijngaards-De Meij maakte hij in 2017 een film over de hit O, O, Den Haag. ,,Ik was destijds bij de herdenkingsdienst van Marnix Rueb in het Paard'', zegt hij. ,,Het beeld van de kist op het podium waar rook uit kwam alsof hij zelfs na zijn dood een shaggie opstak, heeft op mij een onuitwisbare indruk achtergelaten. Toen besefte ik ook dat een heel bijzondere Hagenaar was doodgegaan.''