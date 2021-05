Indrukwekkende herdenking in voormalige joodse hart van Den Haag: ‘Getuige van de catastrofe’

video Flinke schade bij felle woning­brand in Willem­straat

3 mei Bij een brand in een woning in de Willemstraat in het centrum van Den Haag is zondagavond rond kwart voor negen flinke schade ontstaan. De brandweer had opgeschaald naar grote brand en liet extra personeel en materieel komen, maar kwam daar ook weer vrij snel op terug. Er raakte niemand gewond.