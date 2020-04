Ineens mengt Remkes zich in debat over sluiten Bronovo

Tien tips binnen en belangrij­ke getuige mishande­ling gevonden

19:07 De politie heeft tien tips gekregen over de schandalige mishandeling afgelopen week in Den Haag, waarbij een 53-jarige man uit Rijswijk werd door een groep jongeren in elkaar geschopt, nadat hij hen had gevraagd afstand te houden. Ook een belangrijke getuige is gevonden.