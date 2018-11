Ineens staat korpschef Erik Akerboom in een kamer vol rook

Akerboom is ambassadeur van de dag van de bhv’ers en geeft in een video van de politie aan waarom deze dag zo belangrijk is. ,,Het is goed dat er een dag voor de bhv’ers is. Hierdoor wordt het licht ook eens gezet op al die mensen die veel oefenen en zich met hart en ziel inzetten voor de gezondheid van collega’s en bezoekers. Dat zijn geen vanzelfsprekendheden. Het komt dan weliswaar niet vaak voor, maar toch moeten we dat hartstikke goed doen. Daarom is het belangrijk om juist deze mensen ook eens even in het zonnetje te zetten.’’