Ineke verwende haar broertje zo met snoep, dat hij extra moest werken om tandarts te kunnen betalen

VAN WIEG TOT GRAF Hartelijk, vriende­lijk en enthousi­ast: Razende reporter Will Miete ging nooit met pensioen

1 maart Hij legde vloerbedekking in de gouden koets en importeerde meubels uit Italië. Will hield van mooie én lekkere dingen. Met een warme krakende kroket redde zijn dochter hem ooit het leven. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Will Miete (15 april 1940 – 6 februari 2021).