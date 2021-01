Influencer MoElJackson voelt zich niet verantwoordelijk voor rellen in Schilderswijk: ‘Ik hoop dat mijn oude leraar Mark Rutte het ziet’

Video Angst zit erin in Schilders­wijk: ‘Ik ben bang dat de jongens de smaak te pakken hebben’

17:08 Oorlogsgebied Schilderswijk? Op deze maandagmorgen is daar geen sprake van. Op wat glas tussen stoeptegels na is het rustig in de Hobbemastraat. Angst is er niettemin. ,,De jongens hebben de smaak te pakken.”