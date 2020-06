Ingang HMC Westeinde aan de kant van de Lijnbaan vanaf maandag gesloten

Haagse Tess van der Zwet strijdt bij SBS voor het Franse chanson

8:32 De Haagse Tess van der Zwet (30) is met haar band Tess et les Moutons vanaf begin deze maand op vrijdagavond te zien in de SBS6-zangwedstrijd We Want More. Tess strijdt er voor een herleving van het Franse chanson.