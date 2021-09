Ingenieur Erik Carton bedacht een goedkoop doe-het-zelfsysteem om Vinex-huizen te ventileren

Marcel Verreck maakt pod­cast-se­rie over Haagse straten en hun bewoners

4 september Schrijver, cabaretier en columnist Marcel Verreck begint aan een podcast-serie waarin hij via buurtbewoners op zoek gaat naar de verhalen van een straat of wijk. Straatwijs heet de serie uitzendingen die wekelijks op de radio is te beluisteren en daarna beschikbaar is als podcast.