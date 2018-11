Ingetogen, maar met liefde

Green Palace is een vegetarisch biologisch restaurant, zo vermeldt de site. We weten het; vegetarisch eten wordt steeds populairder. Carnivoren ontpoppen zich als flextariërs en vegetariërs schuiven lekker hip op richting vegan. Daar moet je als smulpaap zin in hebben, maar het is ook een bewuste leefstijl. Bewust is ook eigenaar en chef-kok Koirala die uit Bhutan in de Himalaya komt en voor het eerst een eigen restaurant heeft. Bhutan is het land waar ze voor de productie van biologische landbouw gaan en de economische graadmeter van 'bruto nationaal geluk' wordt gehanteerd.



Dan heb je meteen ook een beetje de sfeer van Green Palace te pakken. Maar na het lezen van de site moeten we aan tafel onze verwachtingen wel wat bijstellen. Groen van inrichting is Green Palace zeker, maar het is hier toch de klassieke Indiase keuken die regeert met een bescheidener rol voor verse en biologische producten dan verwacht. De keuken is vegetarisch, maar er kunnen ook vlees- en visgerechten worden besteld. Ook zijn er vleesvervangers van soja. Blader de menukaart goed door; achter het drankjesdeel staan, niet geheel logisch, nog meer gerechten om uit te kiezen.



Van het huis krijgen we knisperverse papadums met raita, mangochutney en een zoetzure tamarindesaus met gehakte uitjes. De raita is een heerlijk friszurig yoghurtmuntsausje. We drinken ook water van het huis en wat vlakke witte huiswijn. Van de starters proeven we goed gemaakte samosas. Gefrituurde deegpasteitjes met een groentevulling. De vegetarische spring rolls laten we schieten omdat die gewoon van de groothandel komen. De momos, dumplings met zachte witte kool, zijn wel huisgemaakt, maar flauw.