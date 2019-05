Ingrediënten voor ash luisteren nauw

De complimenten gaan helemaal uit naar Zeriyan, de vrouw met wie hij sinds vorig jaar januari is getrouwd. De eerste keer dat ze zijn lievelingsgerecht voor hem maakte was echter pas in de zomer na hun trouwdag. ,,Voor die tijd was het te riskant’’, grapt Farbod. Zeriyan heeft een serieuzer antwoord. ,,Ik ben van Koerdisch/Iraakse afkomst. Dit gerecht is eigenlijk niet zo bekend in onze keuken’’, zegt ze.



Vanaf zijn negentiende heeft Farbod (31) als vrijgezel geleefd en hoewel hij in die periode regelmatig voor zichzelf kookte, kwam zijn lievelingsgerecht niet vaak op tafel en meestal was het ook niet zo goed, zegt hij zelf. Zeriyan heeft daar wel een verklaring voor. ,,Bij sommige traditionele gerechten heb je je te houden aan de vaste ingrediënten’’, zegt ze. ,,Voor Farbod maakt het echter niet zo veel uit wat je erin gooit.’’



Farbod haalt zijn schouders op. Het gaat er bij hem waarschijnlijk meer om dat zijn eten lekker is en dat hij geniet. Mocht hij niks anders in huis hebben dan stopt hij vermoedelijk net zo goed kousenband of sopropo (Surinaamse groenten) in zijn lievelingsgerecht. ,,Jazeker’’, zegt hij zonder aarzelen en ze lachen beiden hartelijk. Even later blijkt dat Farbods houding over eten minder oppervlakkig is dan het in eerste instantie lijkt. ,,Die regeltjes boeien me niet. Dat is ook de reden dat ik niet religieus ben (van huis uit is hij moslim). De islam heeft mooie dingen, net als het christendom, het hindoeïsme en het boeddhisme. Ik combineer ze in mijn hoofd en maak er iets veel mooiers van. Dat projecteer ik ook op mijn voeding’’, zegt hij.