Ingrid Wolf volgt Paul Doop op als nieuwe voorzitter raad van bestuur HMC

Ingrid Wolf was de afgelopen drie jaar voorzitter van de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep in Eindhoven en Geldrop. Van 2008 tot en met 2013 was ze werkzaam als vaatchirurg. Ingrid Wolf is blij met haar nieuwe functie: ,,Het HMC heeft duidelijke keuzes voor de toekomst gemaakt; topklinische zorg in een supraregionaal netwerk gecombineerd met zorg dicht bij de patiënt in de regio Haaglanden. Ik zie ernaar uit om samen met de HMC’ers deze strategie verder vorm te geven. Mijn ruime ervaring met samenwerking met andere zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars komt daarbij mooi van pas. De toegevoegde waarde voor onze patiënten staat voor mij steeds voorop.”

Ook Arjen Dorland, voorzitter van de raad van toezicht van HMC, is enthousiast over de benoeming van Wolf. ,,Vanaf 2 juli is HMC Bronovo een weekziekenhuis en is de acute zorg geconcentreerd in HMC Westeinde. Dit is de eerste belangrijke stap op weg naar een toekomstbestendig HMC. We hebben er alle vertrouwen in dat Ingrid Wolf de volgende fase op een uitstekende wijze zal weten vorm te geven, samen met alle medewerkers en externe stakeholders.”