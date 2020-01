Inhollandstudent baalt van softwarelek: ‘Inleverdatum was dit weekeinde’

Pabostudent Marko Heus stelt dat de timing van de problemen heel ongelukkig is. ,,De inleverdeadline van de afgelopen periode is morgen. Voor veel studenten geldt, dat ze nog een heleboel werk wilden verzetten dit weekeinde. Ikzelf heb geen tentamen maandag, maar wie dat wel zou hebben is heel beperkt, want alle mogelijkheden tot zelfstudie zijn niet toegankelijk.’’

De school heeft het tentamen voor maandag opgeschort. Hoe lang de problemen zullen voortduren is onbekend. Heus: ,,Er staat dat we 24 uur nadat de digitale omgeving weer beschikbaar is ons werk moeten inleveren. Dat wordt best spannend voor mij: komende woensdag ga ik een klein weekje op vakantie en ik weet dus niet of het voor die tijd al in orde is. Ik ga er maar van uit dat er zeer flexibel met de studenten wordt omgegaan, dit is natuurlijk niet onze schuld.’’