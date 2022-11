Inkijk op woonwagenkamp en rechter ontslaat kasteelheer: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Ruime meerderheid van dit huis krijgt geen energietoeslag: ‘Ze komen maandelijks tekort’

Hoe kan het dat jouw huisgenoot wel energietoeslag krijgt en jij niet? Die gekke situatie speelt in een huis waar jongvolwassenen met een beperking samenwonen. Drie bewoners krijgen toeslag en zeven huisgenoten niet. Hun rekening is van 50 naar 175 euro per maand gegaan. ,,Ze komen nu al maandelijks tekort.’’

Den Haag jubelt: 800 miljoen euro voor nieuwe trambaan, vernieuwd station en ander ov-plezier

Den Haag jubelt. De stad krijgt ongekend veel geld voor een nieuwe trambaan naar de Binckhorst, een vernieuwd station Laan van NOI en meer van zulk ov-plezier. Rijk en regio steken 800 miljoen euro in het bereikbaar maken van (toekomstige) Haagse woonwijken.

Aannemer in je huis aan het werk? ‘Maak foto's en filmpjes om gedoe te voorkomen’

Het kan iedereen overkomen. Je gaat je huis verbouwen en huurt een aannemer in. Vervolgens maak je afspraken en doet een flinke aanbetaling. Maar dan ineens komt de aannemer niet meer opdagen en is-ie ook nog eens onbereikbaar, terwijl jij in de rotzooi zit en je geen raad weet met een keuken of badkamer die is gestript en voorlopig niet bruikbaar is. Wat doe je dan?

Reinhard Mercha geeft inkijk op woonwagenkamp: ‘De politie vertrouwen we niet’

Iedereen kent ze: de woonwagenbewoners. Of, politiek correcter: de ‘reizigers’. Vorige week stapten zij naar de rechter omdat de gemeente Den Haag hun rechten zou schenden om hun cultuur te beoefenen. Maar wat ís deze cultuur eigenlijk? Wie zijn de mensen in de huizen op wielen? ,,We zijn een natuurvolk waar eigenlijk niemand iets van weet.”

Van 380 naar 760 euro: verdubbeling energiecompensatie bij donatie

Wie de energiecompensatie niet nodig heeft, kan deze doneren aan Sociale Fondsen Den Haag. Zo komt het bedrag via de hulpverleningsdienst terecht bij mensen die dit wel goed kunnen gebruiken. De donatie wordt vervolgens door Fonds 1818 verdubbeld, waarna Sociale Fondsen Den Haag het bedrag schenkt aan Hagenaars die lijden onder de hogere energiekosten.

Hoe besteden we de 190 euro energiecompensatie? Grote verschillen tussen arm en rijk

De overheid geeft iedereen 190 euro aan energiecompensatie. De bestemming van dat bedrag varieert enorm. Zeker in een stad als Den Haag. Een oudere dame bij het Zuiderpark ziet het als spaarpotje en koopt er ‘voer voor de hond’ van, terwijl een man uit het rijke Statenkwartier het geld aan een goed doel geeft. ,,Voor de één is het misschien niks, maar voor een gezin dat krap bij kas zit is het een geschenk.”

Milieuorganisatie wil verbouwing Binnenhof stilleggen omdat er geen stikstofvergunning voor is

De verbouwing van het Binnenhof moet zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft. Dat stelt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment, dat daarvoor een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de provincie Zuid-Holland, meldt NOS.

Vrouw (30) ligt zwaargewond op straat na val van drie hoog, Hagenaar (34) opgepakt

Een 30-jarige vrouw is afgelopen weekend zwaargewond op straat gevonden nadat zij van een balkon van de derde verdieping was gevallen. Een 34-jarige Hagenaar is opgepakt voor betrokkenheid en zit nog vast.

Rechter ontslaat kasteelheer (77) in Wassenaar na lucratieve doorverkoop

Een kasteel aan jezelf verkopen en het daarna voor vier keer die prijs slijten. Hiervoor heeft de rechter onlangs Dick van Schravendijk (77) ontheven uit zijn functie van voorzitter van Stichting Kasteel Oud-Wassenaar. De kasteelheer zou het roemruchte bouwwerk hebben gekocht om dit te redden. Toch veroordeelde de rechter hem en een 78-jarig medebestuurslid. De heren gaan in hoger beroep.

