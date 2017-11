Inkijkje in achtervolging en aanhouding gezochte man

Rijbaan Machiel Vrijenhoeklaan per direct aangepakt na dodelijk ongeluk

17:37 De twee rijstroken van de Machiel Vrijenhoeklaan in Den Haag worden per direct één rijstrook. De maatregel wordt genomen nadat een 70-jarige vrouw uit Den Haag op 7 november in de straat werd geschept door een auto. Ze overleed ter plaatse.