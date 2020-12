Inleveractie illegaal vuurwerk gaat niet werken: Veel vuurwerkvandalen hébben al een strafblad, wat is de prikkel?

Je geld of je oliebollen! Politie Zoetermeer houdt Haagse inbreker oliebollen­kraam aan

17 december Was hij uit op geld of waren het toch de oliebollen? Dinsdagavond laat heeft de politie een inbreker aangehouden die niet stiekem een woning of winkel, maar een Zoetermeerse oliebollenkraam binnen probeerde te komen.