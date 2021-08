Inschrijven kan weer voor Scheveningen Light Walk

Het is weer fijn langs de lijn in het amateur­voet­bal: ‘Toch wel lekker weer, zo’n wedstrijd­je’

23 augustus In een derby gaan rivaliteit en intensiteit nog weleens ten koste van de kwaliteit. Dat was gisteren bij de 2-0 thuiszege in de derde divisie van het Haagse Quick op Westlandia deels het geval. Maar dat maakte de amusementswaarde er niet minder om. ,,Wat heb ik jóu lang niet gezien.”