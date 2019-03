Insectenhotels goed voor beestjes, maar zeker niet altijd

Insecten: de een verdelgt ze het liefst, de ander neemt ze onder z'n hoede. En die laatste optie lijkt te groeien in populariteit: mensen schaffen steeds vaker 'insectenhotels' aan om de krioelende kruipertjes te beschermen. De hotels, uitgerust met kleine kamers, nauwe tunneltjes en authentiek uitziende mini-daken, zijn in alle varianten te vinden. Voor een schamele 1,95 euro worden ze al aangeboden via internet. Liefhebbers gaan misschien eerder voor serieuzer insectenonderkomens van rond de 85 euro. Voor de knutselaars onder ons zijn tientallen sites te vinden die bomvol staan met tips om zelf een insectenhotel te bouwen.



En dat is helemaal geen slechte ontwikkeling. Het gaat immers niet goed met de insecten, beaamt ook ecoloog en professioneel natuurwandelaar Maurits Burgers, van het Haagse 'Wandelen met Maup'. ,,Hun aantallen slinken snel." Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen bleek vorig jaar dat in natuurgebieden sommige soorten een afname laten zien van 72 procent.



De hotels zijn bedoeld om insecten onderdak te bieden in de winter, in de hoop om de daling in aantallen een halt toe te roepen. ,,Vooral vlinders, lieveheersbeestjes en solitaire wespen en bijen vertoeven in de hotels", aldus Burgers. ,,Het trekt geen hele groepen insecten aan.”



Hij benadrukt ook de educatieve kant van de hotels. ,,Op scholen is het bijvoorbeeld heel handig. Men kan zo van alles leren over insecten.”



Insectenhotels staan niet alleen bij scholen, maar ook bij kinderboerderijen en in het openbaar groen, zoals bij het Stadhoudersplantsoen bij het Omniversum in Den Haag.