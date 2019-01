Inspectie legt kliniek in Den Haag stil: niet schoon genoeg, specialisten moeten Nederlands leren

De inspectie zegt dat er op maar liefst negen onderdelen verbeteringen moeten komen. Er zijn verscheidene organisatorische tekortkomingen gevonden en ook is het niet overal even schoon. Zo waren er bijvoorbeeld geen schoonmaakafspraken en geen schoonmaakoverzichten. De medisch specialisten, afkomstig uit Polen, hebben wel de juiste papieren om in Nederland te mogen werken als medisch specialist. Ze moeten binnen een jaar beter Nederlands kunnen spreken en schrijven, is één van de eisen van de inspectie. Dan kunnen ze beter communiceren met Nederlandse collega’s.

Ingrepen

De inspectie bezocht Expat Med voor het eerst in februari 2017 in een vestiging in Eindhoven en constateerde toen de tekortkomingen. De kliniek kreeg de tijd om ze te herstellen. Vertegenwoordigers van het bedrijf beloofden dat hun specialisten in afwachting daarvan geen kleine ingrepen meer zouden uitvoeren. Tijdens een nieuw bezoek bleken de tekortkomingen nog steeds te bestaan en werden ook nog steeds ingrepen verricht.



De inspectie constateerde dat de tekortkomingen ook gelden voor de vestiging in Den Haag. Inspecteurs brachten in november 2018 een bezoek aan de Assendelftstraat. Zij zagen dat de zorgaanbieder daar onder meer steriele en niet-steriele medische hulpmiddelen bij elkaar opsloeg. Ook gebruikten de specialisten handdesinfectiemiddel waarop geen verloop en openingsdatum was aangegeven. Een van de ongeopende flessen die nog op voorraad was, had een verloopdatum van ruim twee jaar geleden.



De inspectie kan met een aanwijzing een instelling verplichten om verbetermaatregelen te nemen. Mocht de aanwijzing niet worden opgevolgd, dan kan de inspectie overgaan tot geldboetes zoals last onder dwangsom.



