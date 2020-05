Inspectie tikt thuiszorgorganisatie op de vingers: ‘Toedienen van insuline werd uit het hoofd gedaan’

Ook zouden medewerkers van Nazra Zorg, dat gevestigd is op het Newtonplein, geen toedieningslijsten hebben gebruikt bij risicovolle medicatie tijdens een bezoek van de inspectie in januari. Hierdoor zou de veiligheid van cliënten in gevaar zijn geweest, meldt de inspectie. Naast het onzorgvuldig toedienen van medicatie, waren sommige zorgverleners niet bevoegd en bekwaam om hun cliënten te helpen.

In het rapport wordt ook gemeld dat de zorgorganisatie na het bezoek in januari verbetermaatregelen opgelegd had gekregen. Maar die tekortkomingen waren tijdens een tweede bezoek van de inspectie in maart door Nazra Zorg niet voldoende weggenomen. ‘Met betrekking tot de rapportage merken wij op dat de bevindingen in hun context moeten worden bezien’, reageert Nazra Zorg op de reprimande. ‘Die context is voor een belangrijk deel weggevallen in de schriftelijke weergave van de bevindingen’.