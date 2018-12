Inspectie vraagt om feedback van slachtoffers zedenzaken

De aanleiding hiervoor is onder meer een omstreden aanrandingszaak in Hoorn, waar het slachtoffer zelf haar aanrander opspoorde omdat de politie het in haar ogen liet afweten. De inspectie concludeerde in de zaak dat de politie fouten had gemaakt en te passief had opgetreden. Ook in Den Haag kreeg de politie recentelijk nog kritiek op de manier waarop een aangifte werd behandeld.