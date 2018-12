Inspireren en motiveren dankzij levenslessen vanuit basketbal

Krieger is bijna onherkenbaar als hij aan komt lopen in een donkerblauw pak en witte blouse met donkerblauwe stippen. ,,De fotograaf vroeg of ik een pak aan wilde trekken, gecombineerd met m’n basketbalschoenen en cap’’, zegt hij met een lach. ,,Dus nu zie je een andere kant van mij.’’ De vriendelijke en jong ogende basketballer heeft het liefst sportieve kleding aan, samen met zijn oude vertrouwde rode cap.



Hij groeide als klein jongetje op in de Schilderswijk. ,,Mijn ouders waren de nieuwe generatie Surinamers in Nederland, op zoek naar stabiliteit. Hoewel we met tien mensen in het huis van mijn oma woonden, zorgden mijn ouders ervoor dat ik nooit iets te kort kwam’’, vertelt Krieger. ,,Mijn vader nam mijn broertje en mij altijd mee naar het Zuiderpark, om daar te basketballen. Zelf heeft hij ook altijd professioneel gebasketbald, eerst in Suriname en later in Nederland, maar hij heeft mij nooit gedwongen hoor.’’