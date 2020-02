Instabiele hijskraan naast Den Haag Centraal ingeklapt en omlaag gehaald

Update Haagse prostitu­tie­stra­ten gaan dicht, vrouwen verhuizen naar rand van Binckhorst

16:45 De twee hoerenstraten in de Haagse binnenstad gaan straks dicht. De raamprostitutie in de Geleenstraat en de Doubletstraat verhuist naar een nieuwe rosse buurt aan de rand van de Binckhorst en het Haagse centrum. De gemeente Den Haag hoopt dat de verhuizing over vier jaar klaar is.