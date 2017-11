Insteken en doorhalen voor gevorderden met Bobbi

Strijden om de titel tijdens het G-voet­bal­toer­nooi bij ADO

0:53 In het Cars Jeans Stadion in Den Haag vond woensdag voor de vijfde keer het G-voetbaltoernooi van ADO in samenwerking met Menzis plaats. Maatschappelijk speler van het jaar Tom Beugelsdijk was erbij!