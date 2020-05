Integriteitsdossier over kreukbare topambtenaar blijft potdicht

Zit-kitesurfer Willem raakte maandag ook in de problemen maar was net op tijd het water uit

13 mei De professionele zit-kitesurfer Willem Hooft raakte maandagavond in de problemen toen hij aan het surfen was nabij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen. Achteraf bleek dat hij net op tijd was gestopt. ‘Ik zal altijd mijn grenzen blijven opzoeken, maar zal mij ook altijd bewust zijn van de risico’s.’