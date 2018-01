Intens verdriet en ongeloof om vermoorde Julia

Bossen witte bloemen in een rode vaas voor de deur van Yogastudio By the Sea markeren de plek waar Julia donderdag werd gevonden door de politie. Rechercheurs onderzoeken dan al sinds dinsdag een melding van vermissing van de jonge yogalerares, zo maakte de politie gisteren bekend.



Op de facebookpagina van Julia stromen de condoleances binnen. Velen hopen dat ze rust en vrede vindt en vragen zich af of er een afscheid komt. Ook snapt men niet hoe dit drama heeft kunnen gebeuren en noemen het 'verschrikkelijk'. De meeste berichten zijn in het Russisch, haar moedertaal.



De gruwelijke vondst is omgeven door veel vragen. Ook bij omwonenden van de rustige straat op steenworp afstand van het Circustheater, het Kurhaus en het strand. Zij kennen het stel voornamelijk van zien. Alleen bij kapper 'Butcher' aan de overkant kwam Julia wel eens. ,,Een heel leuke vrouw met wie je gewoon Nederlands kon praten'', zeggen ze daar. Maar de meeste mensen zagen het kinderloze stel meestal als ze hun Yorkshire Terriër gingen uitlaten. Het verweesde hondje is bij buren opgevangen. Zij willen niets zeggen over het drama. ,,En iedereen die er wel iets over zegt, zuigt dat uit zijn duim'', zeggen ze boos.