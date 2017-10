Interesse in duurzaamheid slaat brug tussen christenen en moslims

Kerken, moskeeën en andere gebedshuizen staan in de rij om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Ze geloven in groen als verbinding tussen religies. De Indonesische moskee in Moerwijk liet als eerste een quickscan doen en dat viel mee.

De organisatie Initiatives of Change peilde in opdracht van de gemeente Den Haag bij verschillende geloofsgemeenschappen of er interesse is voor het thema duurzaamheid. Programmacoördinator Willem Jansen ontdekte dat het echt leeft bij gebedshuizen. ,,Van de pandit van het hindoecentrum Sewa Dhaam tot de Nigeriaanse kerk in Laak, en van de As-Soenah Moskee aan de Fruitweg tot de Pinkster Gemeente Morgenstond.''

Het idee van het rentmeesterschap slaat een brug tussen christenen en moslims, die uit de Koran leren over het 'Khalifa zijn'. ,,Dat staat voor 'goed voor Zijn schepping zorgen''', aldus Jansen.

Om het project af te trappen liet hij een bordje maken met daarop de tekst 'Geloven in Groen' en de symbolen van een handdruk (verbinding), een plant, een zonnepaneel en de verschillende religies. Tegen de skyline van Den Haag staan een kerk, hindoetempel en moskee, gebroederlijk naast elkaar.

Quote Ik word hier blij van Joris Wijsmuller

Wethouder Joris Wijsmuller ontving het bordje vrijdag in de Indonesische Al-Hikmah Moskee in Moerwijk. ,,Ik word hier blij van. Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn en daar hebben we iedereen bij nodig. Veel mensen denken nu alleen in termen als 'wat kost het mij', maar hier wordt kennis met elkaar gedeeld.''

Quickscan

De moskee in Moerwijk is de eerste die een quickscan liet uitvoeren naar het energieverbruik. De onderzoeker van de Verbouwwinkel zegt 'positief verrast' te zijn door het resultaat. Het oude kerkgebouw uit de jaren vijftig heeft al dubbel glas, spaarlampen en led-verlichting. Dezelfde scan wordt uitgevoerd bij 15 andere kerken en er is een wachtlijst.

Een vrijwilligster meldt dat er onlangs bestek van suikerriet is gekocht. Eten wordt opgeschept in kleine bakjes om verspilling te voorkomen. Dit groene denken is opmerkelijk, want in de Indonesische taal bestaat het woord duurzaamheid niet eens. De wethouder wil weten of ook het autogebruik wordt tegengegaan. Ook daar is de moskee mee bezig, in navolging van de As-Soenah moskee, waar extra stalruimte is gerealiseerd.

Fietstocht

Een van de aanwezigen veert op. Mohammed Kechouh van Initiatives of Change is met een houten fiets uit Maassluis gekomen. Hij werd landelijk bekend door met die fiets de tocht naar Mekka te maken en daar plastic flessen op te ruimen. ,,Op Facebook is een groep Groene Moslims die wandelingen maakt in de natuur.'' Daar wordt Bettelies Westerbeek, pionier van de nabijgelegen Marcuskerk, enthousiast van. ,,Dat kunnen we toch ook interreligieus maken.'' Westerbeek veranderde een gemeenteplantsoen in een buurttuin waar bewoners met elkaar in gesprek kunnen gaan.