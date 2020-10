Internationaal fonds voor startende ondernemers opent deuren in Den Haag

Leegstand in winkelstra­ten neemt toe: ‘Bezoekers zien al die lege panden en komen niet meer’

18:19 Op steeds meer plekken in de Haagse binnenstad staan winkelpanden leeg en de verwachting is dat die leegstand de komende maanden alleen maar zal toenemen. Ondernemers maken zich dan ook grote zorgen. ,,Het is zo’n verarming voor een winkelstraat.’’ Een leegstandsmakelaar, zoals in het Westland, zou uitkomst kunnen bieden.