'Internationaal variété verdient een vaste plek'

Wat krijgen we te zien?



,,Een dwarsdoorsnede van eigentijds en hoogwaardig amusement. Variété klinkt oubollig, maar dat is het dus júist niet. Het is een genre dat internationaal een wederopbloei beleeft, maar in Nederland beseffen we amper wat we op dit gebied aan talenten in huis hebben.''



U bedoelt dat ze niet aan de bak komen?



,,In Nederland niet, want in tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland hebben we hier geen moderne variététheaters. Wel hebben we goed aangeschreven hbo-opleidingen aan de Codarts in Rotterdam en Fontys in Tilburg, maar zodra de studenten klaar zijn, vertrekken ze naar het buitenland omdat er hier nauwelijks werk is.''